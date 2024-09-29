29 сент. 2024 г., 14:35
Новости ID: 85612020
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Аракчи: преступление сионистского режима в убийстве генерала Нилфрушана не останется без ответа

29 сент. 2024 г., 14:35
Новости ID: 85612020
Аракчи: преступление сионистского режима в убийстве генерала Нилфрушана не останется без ответа

Тегеран, 29 сентября, ИРНА - Министр иностранных дел Исламской Республики Иран в своем соболезновании по поводу убийства бригадного генерала Аббаса Нилфрушана заявил, что без сомнения, это ужасное преступление захватнического сионистского режима никогда не останется без ответа, и дипломатический аппарат задействует все политические, дипломатические, правовые и международные возможности для преследования преступников и их покровителей.

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран в своем послании выразил соболезнования в связи с убийством генерала Нилфрушана. В части послания министра иностранных дел Ирана говорится:

"В связи с убийством прославленного командира и борца на пути Аллаха бригадного генерала Аббаса Нилфрушана, одного из выдающихся командиров и достойных защитников священной обороны, советника Корпуса стражей Исламской революции в Ливане, который был убит в результате злодейского террористического нападения злобного сионистского режима вместе с лидером сопротивления Сейидом Хасаном Насруллой, генеральным секретарем "Хезболлы" Ливана, я выражаю свои соболезнования Верховному лидеру, уважаемому Президенту, его товарищам-погибшим в Корпусе стражей Исламской революции, семье этого великого погибищего и благородному народу Исламского Ирана, особенно в героической провинции Исфахан".

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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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