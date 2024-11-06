Посол Японии: образ Ирана, который рисуют ведущие СМИ далек от реальности

"Честно говоря, многие японцы не имеют хорошего впечатления об Иране и ошибочно считают иранцев фанатичным народом. Таково мнение японцев, в том числе и меня. Но теперь, когда я приехал в Иран, путешествуя по Тегерану, я чувствую, что хожу по современной стране. У меня было другое представление об Исламской Республике Иран, и Иран стал для меня большим сюрпризом", сказал япониский посол в интервью агентству ИРНА.

"Через 10 месяцев я смог поехать в несколько регионов Ирана, в Мазандаран, Тебриз, Исфахан и остров Кешм. Я был очень впечатлен разнообразием природных красот, а также культурным наследием Ирана с тысячелетней историей цивилизации и, конечно же, богатыми человеческими ресурсами и очень талантливыми людьми этой страны", добавил он.

Таким образом, продолжал посол, этот опыт изменил мой взгляд на Иран на 180 градусов. "Хотя я не знаю, сколько лет продлится моя миссия в Иране, я очень хочу максимально использовать оставшееся время в Иране", сказал Тамаки.

По его словам, существует множество сообщений об Иране, но все они далеки от реальности. "Если вы приедете в Иран, вы быстро поймете, что, во-первых, люди очень добры и интересуются иностранцами и их культурой, особенно японцами. Я чувствую сильную привязанность иранцев к Японии и японцам не только из-за традиционных культурных аспектов, но также из-за технологий и многих других аспектов, таких как современная жизнь", заключил он.