В Израиле объявлена всеобщая забастовка

Газета Financial Times назвала забастовку в Израиле одним из величайших проявлений общественного гнева против действий Биньямина Нетаньяху с тех пор, как палестинское исламское движение сопротивления (ХАМАС) атаковало позиции сионистского режима 7 октября 2023 года.

В рамках забастовки прекратит работу международный аэропорт в Тель-Авиве, частично будут закрыты школы и детские сады, правительственные и муниципальные учреждения, промышленные предприятия, некоторые торговые центры.

Как передает газета Рейсы, вылетающие из международного аэропорта имени Бен-Гуриона, были приостановлены в понедельник.

Забастовки последовали за массовыми ночными демонстрациями в Тель-Авиве и других городах, ставшими крупнейшими с начала войны в Газе.