2 сент. 2024 г., 14:49
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В Израиле объявлена всеобщая забастовка

2 сент. 2024 г., 14:49
??????? ID: 85585834
В Израиле объявлена всеобщая забастовка

Тегеран, 2 сентября. ИРНА — Вслед за растущим общественным возмущением в связи с неудачей попытки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху достичь соглашения с палестинским сопротивлением об обмене заключенными, сегодня (в понедельник) на оккупированных территориях началась общенациональная забастовка, были закрыты аэропорты, магазины и порты.

Газета Financial Times назвала забастовку в Израиле одним из величайших проявлений общественного гнева против действий Биньямина Нетаньяху с тех пор, как палестинское исламское движение сопротивления (ХАМАС) атаковало позиции сионистского режима 7 октября 2023 года.

В рамках забастовки прекратит работу международный аэропорт в Тель-Авиве, частично будут закрыты школы и детские сады, правительственные и муниципальные учреждения, промышленные предприятия, некоторые торговые центры.

Как передает газета Рейсы, вылетающие из международного аэропорта имени Бен-Гуриона, были приостановлены в понедельник.

Забастовки последовали за массовыми ночными демонстрациями в Тель-Авиве и других городах, ставшими крупнейшими с начала войны в Газе.

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