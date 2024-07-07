Ансар Аллах: наша борьба с врагом не только военная, но и экономическая, политическая и социальная

Лидер Ансар Аллах Йемена аль-Хуси заявил: «Перед началом нашей операции по поддержке Газы американцы думали, что могут нас остановить, но их превосходные и продвинутые возможности во всех областях не смогли остановить нашу операцию и нацелиться на наши способности и предприятия».

Аль-Хуси объявил: «Американцы были застигнуты врасплох нашими ракетными и морскими тактиками и индустриализацией. Тактика наших моджахедов превзошла передовые технологии и тактику противника. Поэтому на самом деле они потерпели поражение. Америка устрашала других своими авианосцами, пытаясь оказывать на них давление и сеять семена психологического поражения в странах, но в ходе поддержки Газы ситуация с американскими авианосцами изменилась. Они стали мишенью, и наши силы преследуют и поражают их».

Лидер Ансар Аллах Йемена продолжил: «Миссия американских авианосцев в море превратилась из атакующей в миссию бегства. Американские беспилотники становятся мишенью, а их беспилотники MQ9 постоянно сбиваются».

Аль-Хуси также сказал о влиянии операций йеменских вооруженных сил против судов сионистского режима в Красном море: «Навигация Израиля сократилась почти вдвое и нарушена, в Красном море практически отсутствует движение судов этого режима».