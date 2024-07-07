Иран предложил приостановить членства Израиля в Международном союзе железных дорог

Миад Салехи, генеральный директор железных дорог Исламской Республики Иран и заместитель председателя регионального собрания железных дорог Ближнего Востока UIC, в ходе виртуального участия в этих встречах провел телефонные переговоры с Франсуа Дауномом, исполнительным директором UIC, по некоторым двусторонним и региональным вопросам.

Генеральный директор железных дорог Исламской Республики Иран затронул вопрос приостановления членства железных дорог израильского режима и, упоминая о своем недавнем письме к исполнительному директору UIC, заявил: "Мы рассматривали этот союз как международную техническую организацию и не ожидали его вмешательства в политические вопросы, но настойчивость и стремление предыдущего руководителя UIC к приостановлению членства железных дорог России и Беларуси в этом союзе после войны России и Украины, несмотря на возражения некоторых членов, в том числе железных дорог Китая и Ирана, привело к изменению этого курса".

Салехи заявил: "В настоящее время, учитывая зверские преступления израильского режима в Газе и убийство более 30 тысяч ни в чем не повинных людей, мужчин и женщин, стариков и детей, и ранение более 100 тысяч человек, что действительно разрывает сердце любого сострадательного человека, бездействие в ответ на эти преступления и неприостановление работы железных дорог израильского режима неприемлемы. Нельзя вести себя так, чтобы возникла мысль о применении двойных стандартов в этой международной организации".

Даун, в свою очередь, отвечая на предложение руководителя железных дорог Ирана, заявил: "Необходимо сначала поднять этот вопрос перед руководителями разных регионов UIC и сообщить о результатах генеральному директору железных дорог Ирана".

Исполнительный директор UIC продолжил, предлагая: "На следующем этапе UIC опубликует заявление с осуждением этих преступлений. Затем необходимо поднять этот вопрос на региональном собрании железных дорог Ближнего Востока. Необходимо сначала выработать твердую и согласованную позицию регионального собрания Ближнего Востока UIC, а затем включить вопрос в повестку дня Исполнительного комитета и Генеральной ассамблеи UIC".