Израильские военные подвергаются тяжелым ударам со стороны палестинского Сопротивления

Сегодня, в субботу, разные районы сектора Газа стали ареной столкновений и операций сил Сопротивления против военных сионистского режима.

Конфликты продолжаются интенсивно даже в тех районах, где сионистский режим утверждал, что очистил и уничтожил Сопротивление в ходе некоторых операций.

Группировка «Сарая аль-Кудс», боевое крыло радикального палестинского движения «Исламский джихад», сообщило о ракетных обстрелах позиций военных сионистского режима в Нецариме на юге города Газа.

Военное крыло ФАТХ «Бригады мучеников Аль-Аксы», в свою очередь объявило, что обстреляло из минометов в Нецариме на юге города Газа штаб-квартира сионистского режима.

Это в то время как прошло более 8 месяцев с агрессии сионистского режима против сектора Газа, и боевики этого режима проводят неоднократные операции в различных районах сектора Газа, не достигая никаких результатов.