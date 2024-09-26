26 сент. 2024 г., 19:06
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Глава Минобороны: сопротивление будет продолжаться до полного уничтожения сионистского режима

26 сент. 2024 г., 19:06
??????? ID: 85608917
Глава Минобороны: сопротивление будет продолжаться до полного уничтожения сионистского режима

Тегеран, 26 сентября. ИРНА — Если сионистские узурпаторы думают, что они могут уничтожить сопротивление террористическими действиями, они сильно ошибаются, потому что дух сопротивления победил сионистский режим. Об этом заявил в четверг министр обороны Ирана Азиз Насирзаде.

"Согласно божественному обещанию в Священном Коране, мы должны противостоять угнетению и угнетателям, включая сионистов, и это движение будет продолжаться до полного уничтожения этого режима", отметил он.

Насирзаде счел необходимым осуществить меры сдерживания мусульманских стран и свободных народов мира против сионистских преступлений. "Исламские страны должны не только осудить эти преступления, но необходимо прервать политические отношения и выслать послов этого режима, оказать давление на этот режим путем прекращения экономических отношениямй, чтобы остановить геноцид и создать основу для его разрушения", добавил министр.

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