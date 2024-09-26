Глава Минобороны: сопротивление будет продолжаться до полного уничтожения сионистского режима

"Согласно божественному обещанию в Священном Коране, мы должны противостоять угнетению и угнетателям, включая сионистов, и это движение будет продолжаться до полного уничтожения этого режима", отметил он.

Насирзаде счел необходимым осуществить меры сдерживания мусульманских стран и свободных народов мира против сионистских преступлений. "Исламские страны должны не только осудить эти преступления, но необходимо прервать политические отношения и выслать послов этого режима, оказать давление на этот режим путем прекращения экономических отношениямй, чтобы остановить геноцид и создать основу для его разрушения", добавил министр.