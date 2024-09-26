Послание по случаю Недели Священной обороны

Текст послания был зачитан на кладбище мучеников «Бехешт-е Захра» (Рай Фатимы) представителем главенства праведных законоведов в Фонде мучеников ходжат аль-исламом Мусави-Могаддамом. Сегодня по всей стране состоялась церемония «В гостях у мучеников», в ходе которой проводились символические уборки на могилах мучеников, их надушили ароматами и забросали цветами.

Ниже приводится полный текст послания великого лидера Исламской революции его светлости аятоллы Хаменеи:

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!

Неделя Священной обороны – благоприятная возможность осветить атмосферу страны памятью высокочтимых мучеников. Эта дорогая память служит гарантом сохранения здоровым пути, по которому движется народ Ирана, и того, что он не собьется с революционного курса. Необходимо это ценить и уважать.

Нас всегда сопровождают забвения и повседневные жизненные увлечения. Не следует допускать, чтобы эти естественные сложности, удалили нас от источника света и чистоты. В надежде на помощь Всезнающего и Всемогущего Создателя!