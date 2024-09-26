26 сент. 2024 г., 10:10
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Новости ID: 85608324
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Пезешкиан провел встречу с иранской политической элитой, проживающей в США

26 сент. 2024 г., 10:10
Новости ID: 85608324
Пезешкиан провел встречу с иранской политической элитой, проживающей в США

Нью-Йорк, 26 сентября, ИРНА – С содействием иранцев в любом уголке мира мы сможем найти новые пути для решения проблем и прогресса страны. Такое заявление сделал сегодня утром президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с иранской политической элитой, проживающей в Соединенных Штатах.

«Иранская элита, учёные, производители и инвесторы в любом уголке мира заслуживают нашего уважения, и мы верим, что с их содействием сможем найти новые пути для решения проблем и прогресса страны», - заявил президент.

«Мы стремимся преодолеть проблемы, исправив неправильные процессы и установив взаимодействие в обществе», - подчеркнул глава государства.

«Усилия по развитию взаимодействия с соседями и укреплению инфраструктуры страны были частью работы правительства в этот период», - пояснил Пезешкиан.

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