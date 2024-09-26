26 сент. 2024 г., 17:41
Journalist ID: 2177
Новости ID: 85608863
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Канани ответил на ложное утверждение американского Госсекретаря

26 сент. 2024 г., 17:41
Новости ID: 85608863
Канани ответил на ложное утверждение американского Госсекретаря

Тегеран, 26 сентября. ИРНА — Нелепые сценарии США против Ирана не помешают решимости Ирана привлечь к ответственности виновных и исполнителей преступлений, совершенных против иранского народа, и время не дает преступникам иммунитет.

Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани.

Представитель МИД назвал заявления госсекретаря США относительно угроз Ирана в адрес бывших чиновников этой страны нелепыми и совершенно беспочвенными обвинениями. "Очевидно, что подобные заявления являются лишь частью предвыборной атмосферы в Америке и преследуют конкретные политические цели, на которые даже не стоит отвечать", добавил дипломат.

"Выдвижение подобных ложных, политических обвинений в нынешней обостренной ситуации в регионе не может снизить международную ответственность американского правительства за сопровождение, содействие и участие в совершении всех видов международных преступлений сионистского режима в Палестине и Ливане", сказал Канаани, добавив, что общественное мнение мира считает американский режим и его чиновников ответственными за возникновение подобных человеческих катастроф.

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