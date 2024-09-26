Иран готов вести прозрачный диалог для разрешения проблем и развития связей

Об этом заявил Пезешкиан во время встречи с президентом Болгарии Руменом Радевым в последний день его визита в Нью-Йорк в среду по местному времени.

Ссылаясь на лозунги ООН о мире, безопасности и человеческом достоинстве, иранский президент сказал своему болгарскому коллеге, что безопасность и стабильность являются предпосылками развития и сохранения человеческого достоинства.

Он также подчеркнул вековые отношения между двумя странами и подчеркнул необходимость расширения двустороннего сотрудничества.

В ходе встречи Пезешкиан также упомянул о преступлениях Израиля в Газе и Ливане, в том числе об убийстве режимом главы ХАМАС Исмаила Хании в первый день его работы на посту президента Исламской Республики Иран, заявив, что сионистский режим стремится подорвать региональный мир и безопасность и распространение войн и конфликтов.

Болгарский президент, со своей стороны, заявил, что его страна имеет очень обширные отношения с Ираном на высоком уровне и готова и заинтересована в возобновлении этих отношений.

Радев выразил удовлетворение решимостью Ирана восстановить отношения с Европейским Союзом, заявив, что диалог является единственным способом разрешения конфликтов и разногласий, в том числе по ядерной проблеме.

Выразив глубокую обеспокоенность тяжелой гуманитарной ситуацией в Газе и Ливане, он сказал, что Болгария призвала все страны, включая ЕС, помочь немедленно остановить израильские атаки.