26 сент. 2024 г., 16:00
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Министр энергетики предложил связать электросети России с ОАЭ и Саудовской Аравией через Иран

26 сент. 2024 г., 16:00
??????? ID: 85608777
Министр энергетики предложил связать электросети России с ОАЭ и Саудовской Аравией через Иран

Тегеран, 26 сентября. ИРНА — Министр энергетики Ирана Аббас Алиабади на встрече министров энергетики стран БРИКС предложил подключить российскую электросеть к электросети арабских стран через Иран.

"Ссылаясь на уникальное геоэкономическое положение нашей страны, министр энергетики предложил в целях сохранения окружающей среды и повышения энергетической безопасности подключить российскую электросеть к электросети арабских стран через Иран", - говорится в заявлении посольства исламской республики в РФ по итогам встречи министров, передает ТАСС.

Как отмечается в заявлении Министерства энергетики Ирана, речь идет об Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии. По словам министра, объединение электросетей также позволит сократить требующиеся "инвестиции в производственный сектор".

Встреча министров энергетики стран БРИКС состоялась на полях VII Российской энергетической недели, которая проходит 26-28 сентября в Москве. Организаторами являются фонд Росконгресс, Министерство энергетики РФ при поддержке правительства Москвы.

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