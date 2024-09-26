Министр энергетики предложил связать электросети России с ОАЭ и Саудовской Аравией через Иран

"Ссылаясь на уникальное геоэкономическое положение нашей страны, министр энергетики предложил в целях сохранения окружающей среды и повышения энергетической безопасности подключить российскую электросеть к электросети арабских стран через Иран", - говорится в заявлении посольства исламской республики в РФ по итогам встречи министров, передает ТАСС.

Как отмечается в заявлении Министерства энергетики Ирана, речь идет об Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии. По словам министра, объединение электросетей также позволит сократить требующиеся "инвестиции в производственный сектор".

Встреча министров энергетики стран БРИКС состоялась на полях VII Российской энергетической недели, которая проходит 26-28 сентября в Москве. Организаторами являются фонд Росконгресс, Министерство энергетики РФ при поддержке правительства Москвы.