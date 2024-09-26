Пезешкиан: мы будем взаимодействовать с Востоком и Западом на основе национальных интересов

«Параллельно с моими встречами и встречами министра иностранных дел с представителями стран региона и мира в Нью-Йорке, переговоры министра экономики с азиатскими странами также проходят в Узбекистане», - отметил президент.

«В ближайшие дни первый заместитель также отправится в Пакистан и Армению, и мы надеемся, что эти поездки принесут улучшение в жизни народа», - добавил он.

«Правительство 14-го созыва стремится к политической и экономической дипломатии с миром от Запада до Востока, от Нью-Йорка до Самарканда. Как мы и обещали, мы будем взаимодействовать с Востоком и Западом, опираясь на наши национальные интересы», - подчеркнул глава государства.