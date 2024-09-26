Зариф в послании Хасану Насралле высоко оценил сопротивление ливанцев агрессии Израиля

"Я прошу мир, международные организации и лиц, принимающих решения во всех влиятельных странах, всех свободных людей и наций, призвать израильский режим прекратить свои постоянные преступления, принять положения международного права и признать право на суверенитет, независимость и самоопределения гордого народа Ливана и народов региона", говорится в послании Зарифа.

Он отметил, что если международное сообщество не сыграет свою роль и не остановит это преступление, то эта жестокая война повлияет на безопасность, мир и стабильность в регионе и во всем мире.

"Я прошу исламскую умму, арабские и исламские страны сыграть свою историческую роль в поддержке угнетенных и противостоянии угнетателям. Я прошу всех свободных людей и защитников истины и справедливости во всем мире поддержать Палестину, Ливан и Нации региона встают и требуют прекращения оккупации, преступности и агрессии со стороны международного сообщества", добавил вице-президент Ирана.