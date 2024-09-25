Министр энергетики Ирана прибыл в Москву для участия в заседании министров энергетики БРИКС

По прибытии в международный аэропорт Шереметьево Али-Абади был встречен Каземом Джалали, послом Ирана в Москве.

Заседание министров энергетики стран-членов БРИКС пройдет в Москве в четверг, 26 сентября, одновременно с Российской энергетической неделей.

Министр энергетики Исламской Республики Иран планирует выступить на этом заседании с речью о национальной энергетической политике, использовании новейших технологий в производстве чистой энергии и путях развития технического и профессионального сотрудничества между странами-членами БРИКС.