Иран: ЕС должен прекратить поддержку Израиля некоторыми своими членами

«Я провел полезную беседу с Жозепом Боррелем, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, по широкому кругу тем, представляющих взаимный интерес или вызывающих общую обеспокоенность. Мы обсудили ядерные переговоры, опасную ситуацию в регионе Ближнего Востока, вызванную агрессией Израиля против Ливана, конфликт в Украине, а также необходимость отказа от двойных стандартов в отношении прав человека», - говорится в сообщении.

«Я подчеркнул, что Европейский Союз должен прекратить поддержку Израиля со стороны некоторых своих членов и вместо этого занять единую позицию для остановки эскалации кризиса, вызванного действиями Израиля в регионе», - пояснил глава МИД Ирана.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности во вторник вечером встретился и провел беседу с министром иностранных дел Исламской Республики Иран в Нью-Йорке.