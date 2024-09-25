Сионистский генерал: продолжение войны означает крах Израиля, а не ХАМАС

На фоне сохраняющейся критики и нападок на премьер-министра оккупационного режима Биньямина Нетаньяху за его стремление продолжать войну и выдвигать новые условия в ходе переговоров, что привело к гибели сионистских заключенных в секторе Газа, отставной генерал армии оккупационного сионистского режима и бывший ответственный за рассмотрение жалоб военнослужащих этого режима Ицхак Брик в статье для еврейской газеты Гаарец заявил, что настойчивость Нетаньяху и его кабинета на продолжении этой войны потерпела неудачу, и их убеждение в том, что прекращение огня означает поражение и капитуляцию, представляет экзистенциальную угрозу для Израиля, а не для ХАМАС.

Ицхак Брик подчеркнул: «это неверное утверждение, что уход армии Израиля из сектора Газа приведет к усилению ХАМАС и новому нападению, сопровождаемому большими потерями, чем атака 7 октября против Израиля, свидетельствует о неправильном понимании событий в секторе Газа».

Он добавил: «продолжение войны ослабит израильскую армию, которая и так уже сталкивается со многими проблемами и ослаблена, и ежедневно теряет убитыми и ранеными своих солдат. В то же время ХАМАС ранее заполнил свои ряды палестинской молодежью».

Этот сионистский генерал заявил: «реальность такова, что военные цели Израиля, такие как уничтожение ХАМАС и освобождение всех заключенных с помощью военного давления, не были достигнуты, и если эта война с неопределенными целями будет продолжаться с такой же скоростью, мы не только не сможем уничтожить ХАМАС, но и сами распадемся».