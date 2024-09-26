Израильские СМИ: перемирие с Ливаном будет объявлено в ближайшие часы

Согласно данным израильской газеты Israel Hayom, ссылающейся на некоторых американских чиновников, в ближайшие часы ожидается объявление о прекращении огня в Ливане.

«Перемирие с Ливаном будет реализовано в ближайшие часы, - говорится в публикации. - Интенсивная дипломатия за кулисами почти достигла полного соглашения между двумя сторонами».

По данным издания, перемирие будет продолжаться в течение 21 дня вдоль границы между Ливаном, оккупированной Палестиной и оккупированными Голанскими высотами. В этот период стороны будут вести переговоры о возможном решении конфликта.