26 сент. 2024 г., 13:54
Journalist ID: 5621
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Израильские СМИ: перемирие с Ливаном будет объявлено в ближайшие часы

26 сент. 2024 г., 13:54
??????? ID: 85608673
Израильские СМИ: перемирие с Ливаном будет объявлено в ближайшие часы

Тегеран, 26 сентября, ИРНА – В ближайшие часы будет объявлено о прекращении огня между Ливаном и израильским режимом, утверждает израильская газета.

Согласно данным израильской газеты Israel Hayom, ссылающейся на некоторых американских чиновников, в ближайшие часы ожидается объявление о прекращении огня в Ливане.

«Перемирие с Ливаном будет реализовано в ближайшие часы, - говорится в публикации. - Интенсивная дипломатия за кулисами почти достигла полного соглашения между двумя сторонами».

По данным издания, перемирие будет продолжаться в течение 21 дня вдоль границы между Ливаном, оккупированной Палестиной и оккупированными Голанскими высотами. В этот период стороны будут вести переговоры о возможном решении конфликта.

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