"Хезболла" ударила ракетой Qader-1 по штабу "Моссада" в Тель-Авиве

«Исламское сопротивление в Ливане, в рамках защиты страны и ее народа, сегодня, в среду, в 6:30 утра по местному времени, нанесло удар по штабу разведки "Моссад" в пригороде Тель-Авива с помощью баллистической ракеты Qader-1», - говорится в заявлении "Хезболла".

«Мишенью стал штаб, ответственный за убийство командиров "Хезболлы" и за взрывы пейджеров и беспроводных устройств связи», - отмечается в продолжение.

Это первый случай с начала войны против Газы, когда город Тель-Авив стал целью ракетной атаки из Ливана.