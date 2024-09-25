25 сент. 2024 г., 11:11
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Новости ID: 85607168
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"Хезболла" ударила ракетой Qader-1 по штабу "Моссада" в Тель-Авиве

25 сент. 2024 г., 11:11
Новости ID: 85607168
"Хезболла" ударила ракетой Qader-1 по штабу "Моссада" в Тель-Авиве

Тегеран, 25 сентября, ИРНА – Ливанское движение "Хезболла" объявило о поражении штаб-квартиры разведывательной службы Израиля "Моссад" в пригороде Тель-Авива с помощью баллистической ракеты Qader-1.

«Исламское сопротивление в Ливане, в рамках защиты страны и ее народа, сегодня, в среду, в 6:30 утра по местному времени, нанесло удар по штабу разведки "Моссад" в пригороде Тель-Авива с помощью баллистической ракеты Qader-1», - говорится в заявлении "Хезболла".

«Мишенью стал штаб, ответственный за убийство командиров "Хезболлы" и за взрывы пейджеров и беспроводных устройств связи», - отмечается в продолжение.

Это первый случай с начала войны против Газы, когда город Тель-Авив стал целью ракетной атаки из Ливана.

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