Глава МИД Ирана призвал СБ дать решительный ответ на агрессии Израиля

«Совет Безопасности ООН, который несет юридическую ответственность за обеспечение международного мира и безопасности, должен выполнять свои обязанности», - сказал министр.

«Если это не произойдет, регион рискует быть втянутым в полномасштабный конфликт, - добавил иранский дипломат. - Поддерживающие режим Израиля, особенно Соединенные Штаты и Великобритания, несут юридическую и моральную ответственность за то, чтобы предпринять действия, пока не стало слишком поздно».

По словам министра, преступления и геноцид оккупационного режима не должны оставаться безнаказанными, поскольку это безнаказанность придает режиму смелость продолжать военные преступления, преступления против человечности и геноцид.

«Без прекращения огня в Газе не будет никаких гарантий для мира в регионе. Международное сообщество не должно оставаться в молчании», - подчеркнул Аракчи.