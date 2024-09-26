26 сент. 2024 г., 11:25
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Новости ID: 85608444
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Глава МИД Ирана призвал СБ дать решительный ответ на агрессии Израиля

26 сент. 2024 г., 11:25
Новости ID: 85608444
Глава МИД Ирана призвал СБ дать решительный ответ на агрессии Израиля

Нью-Йорк, 26 сентября, ИРНА – Совет Безопасности должен решительно ответить на агрессии и преступления режима Израиля. С таким заявлением выступил глава МИД Ирана Аббас Аракчи на заседании Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией в Газе и Ливане.

«Совет Безопасности ООН, который несет юридическую ответственность за обеспечение международного мира и безопасности, должен выполнять свои обязанности», - сказал министр.

«Если это не произойдет, регион рискует быть втянутым в полномасштабный конфликт, - добавил иранский дипломат. - Поддерживающие режим Израиля, особенно Соединенные Штаты и Великобритания, несут юридическую и моральную ответственность за то, чтобы предпринять действия, пока не стало слишком поздно».

По словам министра, преступления и геноцид оккупационного режима не должны оставаться безнаказанными, поскольку это безнаказанность придает режиму смелость продолжать военные преступления, преступления против человечности и геноцид.

«Без прекращения огня в Газе не будет никаких гарантий для мира в регионе. Международное сообщество не должно оставаться в молчании», - подчеркнул Аракчи.

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