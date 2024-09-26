26 сент. 2024 г., 14:41
Journalist ID: 2177
Новости ID: 85608719
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3 Persons

Израильский режим и его сторонники являются крупнейшими террористами

26 сент. 2024 г., 14:41
Новости ID: 85608719
Израильский режим и его сторонники являются крупнейшими террористами

Тегеран, 26 сентября. ИРНА — Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что израильский режим и его сторонники являются крупнейшими террористами, потому что они убивают людей с помощью имеющихся у них инструментов и власти.

Об этом заявил Пезешкиан в четверг по окончании своей поездки в США, где он выступил на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и провел отдельные встречи с мировыми лидерами.

Президент сказал, что провел встречи с официальными лицами более 15 стран, причем большинство обсуждений было сосредоточено на войне в Газе, а также на израильской агрессии в Ливане.

«Израиль и те, кто поддерживает режим, утверждают, что они защищают права человека и выступают против терроризма», сказал он, добавив, что «сионистский режим и его сторонники являются крупнейшими террористами, потому что они свободно бомбят невинных людей в Газе и Ливане и разрушают их дома с помощью имеющихся у них инструментов и силы. Они перекрыли дороги и не позволяют воде, еде и лекарствам добраться до людей».

3 Persons

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