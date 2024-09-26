Израильский режим и его сторонники являются крупнейшими террористами

Об этом заявил Пезешкиан в четверг по окончании своей поездки в США, где он выступил на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и провел отдельные встречи с мировыми лидерами.

Президент сказал, что провел встречи с официальными лицами более 15 стран, причем большинство обсуждений было сосредоточено на войне в Газе, а также на израильской агрессии в Ливане.

«Израиль и те, кто поддерживает режим, утверждают, что они защищают права человека и выступают против терроризма», сказал он, добавив, что «сионистский режим и его сторонники являются крупнейшими террористами, потому что они свободно бомбят невинных людей в Газе и Ливане и разрушают их дома с помощью имеющихся у них инструментов и силы. Они перекрыли дороги и не позволяют воде, еде и лекарствам добраться до людей».