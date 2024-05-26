Богданов: Интересы Ирана и стран Персидского залива совпадают

Михаил Богданов заявил: "Москва ожидает, что сближение между Бахрейном и Ираном произойдет".

Он добавил: "Мы с нетерпением ждем сближения между Бахрейном и Ираном на основе принципов, приемлемых для обеих сторон, так же как существуют хорошие отношения между Бахрейном и Россией, основанные на тех же принципах, о которых была достигнута договоренность, и которые основаны на уважении суверенитета государств и невмешательстве во внутренние дела стран".

Богданов продолжил: "Москва много лет назад подняла вопрос о создании коллективной системы безопасности для Персидского залива и донесла эту точку зрения до своих партнеров, как арабских, так и неарабских стран, включая своих друзей в Бахрейне, которые с большим вниманием отнеслись к этой инициативе".

Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки упомянул о существовании механизма между Москвой и странами Совета сотрудничества стран Персидского залива через стратегический диалог между этими странами и Россией, заявив, что в этой связи Москва провела встречи на уровне министров [иностранных дел].