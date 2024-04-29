Амир Абдоллахиян: безопасность Персидского залива обеспечивается при участии стран региона

Об этом говорится в послании министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амира Абдоллахияна к конференции, посвященной Национальному дню Персидского залива.

"Персидский залив – это вечное имя и мировое наследие. В истории Ирана 10-е число ордибехешта (29 апреля) — день, напоминающий о самопожертвовании отважных людей, которые своими усилиями спустя много лет положили конец португальской оккупации и колонизации южного побережья", говорится в послании министра.

"Обладая огромными возможностями, данными Богом, и добившись значительного прогресса в различных областях, Иран готов поставить эти достижения на службу миру, стабильности, развитию и прогрессу региона и его долгосрочным общим ценностям", отметил Амир Абдоллахиян в своем послании.