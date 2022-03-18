ЕАЭС и Иран готовят перечень товаров для беспошлинной торговли в рамках будущей ЗСТ

"Большая часть работы по подготовке регуляторной части соглашения [о свободной торговле] завершена. Мы приступили к обсуждению перечней товаров, которые впоследствии будут торговаться в беспошлинном режиме. Договорились с иранскими коллегами продолжать работу по подготовке соглашения в динамичном режиме", - приводятся в сообщении слова начальника отдела специальных вопросов торгового регулирования департамента торговой политики ЕЭК Антона Цециновского.

Представитель ЕЭК информировал, что следующий раунд переговоров о свободной торговле состоится в конце апреля в Москве. По словам Цециновского, еще одним важным итогом визита в Тегеран является подписание протокола о продлении применения временного соглашения, направленного на бесшовный переход к полноформатному режиму свободной торговли между ЕАЭС и исламской республикой.

По данным ЕЭК, взаимный торговый оборот между ЕАЭС и Ираном в 2021 году составил $5 млрд, увеличившись на 73,5% в годовом выражении. При этом экспорт стран ЕАЭС вырос в 2,1 раза, с $1,65 млрд до $3,42 млрд, а импорт увеличился на 28,8%, с $1,25 млрд до $1,61 млрд.