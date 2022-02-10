Раиси: подход Ирана к странам мира носит не тактический, а стратегический характер

Президент Раиси сделал это заявление во время церемонии, посвященной 43-й годовщине победы Исламской революции 1979 года, на которой также присутствовали находящиеся в Тегеране послы иностранных государств и представители международных организаций в Тегеране.

Раиси сказал, что с тех пор, как он вступил в должность в августе прошлого года, внешняя политика его администрации была основана на ценностях и принципах, закрепленных в Конституционном законе Ирана, с опорой на указания Верховного лидера Исламской революции аятоллы Али Хаменеи.

Исламская Республика Иран всегда настаивала на укреплении добрососедства и создании доверия и диалога между соседями, сказал президент, подчеркнув, что устойчивая безопасность и создание более безопасного и более развитого региона возможны только через сотрудничество, мир и дальнейшее партнерство всех стран.

Он выразил надежду, что сотрудничество с соседями будет обеспечивать взаимные интересы всех государств региона.

Президент Раиси сказал, что четким посланием Исламской революции является отрицание господства и подчинения, а также обвинение мировых держав во внутренних делах суверенных государств.

Подчеркнув усилия иранского правительства по открытию новой главы двустороннего и многостороннего сотрудничества для обеспечения мира и стабильности в регионе и во всем мире, Раиси сослался на 25-летнее всеобъемлющее соглашение с Китаем и планы по заключению соглашения с Россией.

Президент также сообщил, что Иран укрепил сотрудничество с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества.

Однако он сказал, что Иран также должен расширить сотрудничество с другими регионами мира, включая Африку, Латинскую Америку и Европу.