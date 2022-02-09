Раиси будет выступать с речью во время пятничной молитвы в Тегеране

«В связи с тем, что годовщина победы Исламской революции в этом году совпадает с пятницей и в соответствии с одобрением Национального штаба по борьбе с коронавирусом на этой неделе в мечети Имама Хомейни в Тегеране будет проведен пятничный намаз и Эбрахим Раиси будет выступать с речью перед намазом», - сказал он.
Тегеран, 9 февраля, ИРНА - Представитель Совета принятия политики имамов пятничного намаза Али Нури сказал, что президент Ирана Эбрахим Раиси будет выступать с речью перед пятничным Намазом 11 февраля.
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