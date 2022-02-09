Глава ОАЭИ сообщил о завершении реконструкции реактора в Араке к концу следующего года

Он в интервью иранскому телеканалу заявил, что определены 12 радиационных центров с участием инновационных компаний и предприятий, заинтересованных в инвестировании в эту сферу.

По его словам, производство ускорителей заряженных частиц также входит в повестку дня Ирана. «Я очень рад, что американская монополия на производство ускорителей заряженных частиц была нарушена иранскими учеными», добавил он.

Эслами заявил, что эти типы ускорителей используются в широком спектре различных отраслей промышленности, таких как полимеры, облучение пищевых продуктов и медицинское оборудование, промышленная очистка воды и сточных вод, термостойкое оборудование и т.д.

Указав на недавний визит президента Ирана Эбрахима Раиси в Москву, глава ОАЭИ выразил надежду на ускорение доработки проектов фаз 2 и 3 АЭС Бушер. Он отметил, что проект строительства фаз 2 и 3 атомной