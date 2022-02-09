Глава ОАЭИ сообщил о завершении реконструкции реактора в Араке к концу следующего года

Он в интервью иранскому телеканалу заявил, что определены 12 радиационных центров с участием инновационных компаний и предприятий, заинтересованных в инвестировании в эту сферу.
По его словам, производство ускорителей заряженных частиц также входит в повестку дня Ирана. «Я очень рад, что американская монополия на производство ускорителей заряженных частиц была нарушена иранскими учеными», добавил он.
Эслами заявил, что эти типы ускорителей используются в широком спектре различных отраслей промышленности, таких как полимеры, облучение пищевых продуктов и медицинское оборудование, промышленная очистка воды и сточных вод, термостойкое оборудование и т.д.
Указав на недавний визит президента Ирана Эбрахима Раиси в Москву, глава ОАЭИ выразил надежду на ускорение доработки проектов фаз 2 и 3 АЭС Бушер. Он отметил, что проект строительства фаз 2 и 3 атомной
Тегеран, 9 февраля, ИРНА – Сегодня в Иране можно обогащать уран до любого процента без никаких проблем, и проект по реконструкции реактора на тяжелой воде в иранском Араке будет завершен концу следующего иранского 1401 года (20 марта 2023 года). Об этом сообщил глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами во вторник.
Он в интервью иранскому телеканалу заявил, что определены 12 радиационных центров с участием инновационных компаний и предприятий, заинтересованных в инвестировании в эту сферу.
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