12 янв. 2022 г., 14:31
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Глава ОАЭИ сообщил об открытии центра облучения сельхозпродукции в Иране

Глава ОАЭИ сообщил об открытии центра облучения сельхозпродукции в Иране

Тегеран, 12 января, ИРНА – Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами во вторник центр облучения сельхозпродукции в городе Бонаб на северо-западе страны.

Он назвал облучение сельхозпродукции одним из важных ролей ядерной энергии, которая сегодня используется, особенно в развитых странах. Эслами отметил, что наша страна, учитывая производство более 120 млн тонн садоводческой, сельскохозяйственной и рыбной продукции также должна использовать эту мощность.
По его словам, провинция Восточный Азербайджан является одним из 12 районов, имеющих очень высокие возможности по облучению сельхозпродукции в стране.

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