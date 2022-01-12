Глава ОАЭИ сообщил об открытии центра облучения сельхозпродукции в Иране

Он назвал облучение сельхозпродукции одним из важных ролей ядерной энергии, которая сегодня используется, особенно в развитых странах. Эслами отметил, что наша страна, учитывая производство более 120 млн тонн садоводческой, сельскохозяйственной и рыбной продукции также должна использовать эту мощность.

По его словам, провинция Восточный Азербайджан является одним из 12 районов, имеющих очень высокие возможности по облучению сельхозпродукции в стране.