Указав, что предотвращение проникновения, борьба с коррупционными сетями и ликвидация контрабандной мафии являются приоритетами спецслужб, Президент подчеркнул: «Выявление и борьба с коррупционными сетями вселяет в людей радость и надежду».

Объясняя приоритеты спецслужб страны, Президент: заявил: «предотвращение проникновения», борьба с коррупционными сетями и ликвидация контрабандной мафии являются приоритетами этих служб».

В итоге, высоко оценив действенные усилия спецслужб в различных сферах, Раиси пожаловался на недостаточность принимаемых мер по борьбе с организованной контрабандой товаров, несмотря на неоднократные акценты Верховного лидера, и сказал: «контрабандная мафия должна быть ликвидирована с расширением разведывательного аппарата. Обнаружение сетей экономической коррупции и борьба с ними вселяет в людей радость и надежду».