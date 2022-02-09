Раиси: приверженность США провальной политике Трампа является главным препятствием для переговоров

В среду президент Раиси провел телефонный разговор с Фумио Кисида.

Говоря о великолепных и миролюбивых цивилизациях двух государств, президент Раиси сказал премьер-министру Японии, что развитие отношений Тегеран-Токио пойдет на пользу всем народам.

Он добавил, что, учитывая возможности двух государств, можно предпринять большие шаги по укреплению отношений Тегеран-Токио.

Президент Раиси подчеркнул, что приверженность действующего правительства США неудачной политике бывшей администрации США является основным препятствием для приемлемого прогресса на переговорах, добавив, что независимо от ядерной сделки Исламская Республика Иран готова повысить уровень своего отношения и сотрудничество с другими государствами, в том числе с Японией, в интересах обоих народов.

Указав на необходимость прочного мира и стабильности в мире, он подчеркнул, что Тегеран и Токио могут сыграть эффективную роль в создании и укреплении мира и стабильности в регионе и мире путем укрепления двустороннего сотрудничества.

Президент назвал иностранное вмешательство основной причиной отсутствия безопасности в регионе и подчеркнул важность урегулирования йеменского кризиса путем внутрийеменских переговоров.

Сегодня необходимо снять деспотичную осаду Йемена, чтобы предотвратить гнусное преступление, совершенное коалиционными силами по резне и убийству беззащитных жителей страны, подчеркнул президент Раиси.

Фумио Кисида, со своей стороны, поздравил с годовщиной победы Исламской революции и сказал, что когда он был министром иностранных дел и председателем группы ирано-японской дружбы, а сегодня, будучи премьер-министром, со знанием возможности двух государств, он всегда стремился развивать связи и активизировать возможности совместного сотрудничества.