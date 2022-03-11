Иран и Беларусь призвали к расширению двусторонних связей

Яри ​​встретился и провел переговоры с Андрейченко в пятницу.

Стороны обменялись мнениями о двусторонних отношениях между двумя государствами в различных парламентских, политических, экономических, торговых и научно-академических областях.

Касаясь последних двусторонних отношений, Яри сказал, что, несмотря на ограничения, наложенные пандемией COVID-19, отношения между Ираном и Беларусью в прошлом году были хорошими.

Андрейченко, со своей стороны, подчеркнул расширение торговых отношений между двумя государствами и призвал к скорейшему проведению 15-го заседания Совместной экономической комиссии.

Указав на западные санкции против Беларуси, он отметил, что только сплоченностью они могут справиться с западными санкциями.

В ходе встречи стороны подчеркнули налаживание прямого авиасообщения между столицами двух государств, снятие банковских барьеров, упрощение выдачи виз для бизнесменов и группового туризма.