3 янв. 2022 г., 16:51
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News Code: 84601163
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Иран экспортировал в Беларусь генератор нанопузырьков

Иран экспортировал в Беларусь генератор нанопузырьков

Тегеран, 3 января. ИРНА — Иранская инновационная компания экспортировала в Беларусь 70-литровый супергенератор нанопузырьков для использования в рыбоводстве.

По словам директора компании Хосейна Казеруни, платформа компании по производству нанопузырьков способна производить различные газовые нанопузырьки (кислород, воздух, озон и т. д.) в воде и других жидкостях.

"Генератор имеет возможность увеличивать количество растворенного кислорода в воде до 40 ppm, а размеры образующихся в нем нанопузырьков менее 50 нанометров", сказал Казеруни, добавив, что еще одним преимуществом генератора нанопузырьков является то, что он не требует чрезмерного энергопотребления. Он используется в рыбоводной отрасли Беларуси.

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