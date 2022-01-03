Иран экспортировал в Беларусь генератор нанопузырьков

По словам директора компании Хосейна Казеруни, платформа компании по производству нанопузырьков способна производить различные газовые нанопузырьки (кислород, воздух, озон и т. д.) в воде и других жидкостях.

"Генератор имеет возможность увеличивать количество растворенного кислорода в воде до 40 ppm, а размеры образующихся в нем нанопузырьков менее 50 нанометров", сказал Казеруни, добавив, что еще одним преимуществом генератора нанопузырьков является то, что он не требует чрезмерного энергопотребления. Он используется в рыбоводной отрасли Беларуси.