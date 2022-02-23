Сафари: мы превратим Иран в важный транзитный маршрут через зеленую таможню

Мехди Сафари в области активизации различных аспектов экономического сотрудничества с соседними странами, особенно в области совместных экономических комиссий, заявил: «в соответствии с политикой текущего правительства в области сотрудничества с соседними странами в последние три месяца одним из важных вопросов стало обсуждение совместных комиссий».

«За этот период мы стали свидетелями заседаний Совместной комиссии с некоторыми странами, у которых в прошлом месяце было три комиссии, а в этом месяце еще три совместные комиссии, включая Совместную комиссию с Оманом, которые добились очень хороших результатов в области финансового сотрудничества, торговли, экспорта и импорта и технических и инженерных услуг, а также две другие комиссии были созданы с Узбекистаном и Казахстаном», - отметил он.

«Казахстан для нас очень стратегическая страна, особенно потому, что он находится в поезде, который идет из Китая в Узбекистан, Туркменистан и через Иран в Турцию. Мы работаем над этим вопросом, чтобы транзитные товары могли проходить через Иран по зеленому таможенному маршруту», - пояснил он.

По словам чиновника, «в состав совместной комиссии с Казахстаном вошли около 54 человека на уровне вице-премьеров, трех министров и нескольких заместителей министров. Их принимало Министерство Джихада по сельскому хозяйству, и они подписали очень важные документы. Мы надеемся, что сможем прийти к выводу о нефтяном свопе, который был очень положительным моментом и, к сожалению, был приостановлен в течение нескольких лет».

«Мы надеемся, что в сфере торгового сотрудничества и экспорта инжиниринговых услуг у нас могут быть большие проекты с Казахстаном. Я уверен, что после этой совместной комиссии у нас будет очень хороший рост в сфере торговли. Наш товарооборот с Казахстаном сейчас составляет около одного миллиарда, а вскоре может вырасти до двух-трех миллиардов», - добавил он.

Заместитель МИД отметил: «Обсуждаемые вопросы означают, что МИД занимается этими вопросами и стремится к подходу экономической дипломатии. Были достигнуты отличные договоренности по морскому коридору в Бушер, на север, в Турцию, на Кавказ и в Среднюю Азию. Хорошее сотрудничество налажено в области портов».