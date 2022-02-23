Глава МИД Омана провел встречу с иранским коллегой в Тегеране

Глава МИД Ирана встретил своего оманского коллегу в здании министерства иностранных дел страны.
Ожидается, что стороны после встречи будут принимать участие в пресс-конференции.
Данная встреча проходит наряду с 8-ым раундом переговоров по отмене санкций в Вене, где иранские переговорщики во главе Али Багери Кани проводят консультации с представителями группы «пятерки».
Тегеран, 23 февраля, ИРНА – Министры иностранных дел Ирана и Омана Хоссейн Амир Абдоллахиян и Бадр Аль-Бусаиди в среду встретились в Тегеране.
Глава МИД Ирана встретил своего оманского коллегу в здании министерства иностранных дел страны.
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