23 февр. 2022 г., 12:26
Journalist ID: 2390
News Code: 84660369
0 Persons

Tags

Глава МИД Омана провел встречу с иранским коллегой в Тегеране

Глава МИД Омана провел встречу с иранским коллегой в Тегеране

Тегеран, 23 февраля, ИРНА – Министры иностранных дел Ирана и Омана Хоссейн Амир Абдоллахиян и Бадр Аль-Бусаиди в среду встретились в Тегеране.

Глава МИД Ирана встретил своего оманского коллегу в здании министерства иностранных дел страны.
Ожидается, что стороны после встречи будут принимать участие в пресс-конференции.
Данная встреча проходит наряду с 8-ым раундом переговоров по отмене санкций в Вене, где иранские переговорщики во главе Али Багери Кани проводят консультации с представителями группы «пятерки».

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha