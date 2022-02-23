Глава МИД Омана провел встречу с иранским коллегой в Тегеране

Глава МИД Ирана встретил своего оманского коллегу в здании министерства иностранных дел страны.

Ожидается, что стороны после встречи будут принимать участие в пресс-конференции.

Данная встреча проходит наряду с 8-ым раундом переговоров по отмене санкций в Вене, где иранские переговорщики во главе Али Багери Кани проводят консультации с представителями группы «пятерки».