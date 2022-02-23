Венские приговоры еще продолжаются

Внутренние встречи переговорной группы Ирана продолжались до вчерашнего утра. После интенсивных дипломатических встреч в отеле «Кобург» иранская делегация направилась в здание иранской делегации с международными организациями в Вене, и внутренние консультации продолжались примерно до 4 часов ночи.

Другие участники переговоров также проводили интенсивные встречи в отеле «Кобург» примерно с 7 утра до поздней ночи. Европейские делегации в эти дни очень активны. В частности, значительно возросли движения французов, а ее председатель в последнее время принял активное участие в твиттере. Филипе Эррера вчера вечером опубликовал видеозапись встречи европейской делегации с центром во Франции, показывающую, что стороны рассматривают текст проекта окончательного соглашения около 23:00 часов. «Мы должны работать с другими сторонами, чтобы достичь соглашения, — сказал он в видео. На первый взгляд, разногласия уменьшаются, но мы еще не пришли к согласию».

Встречи европейцев обычно проходят в отеле Coburg, а иногда и в отеле Marriott, где они живут, в Carlton Ritz и Imperial, где базируются американские лица. Десять дней назад Стивен Аль-Как, высокопоставленный британский переговорщик, написал в Твиттере, намекая на встречи, проходящие в этих четырех отелях, «сегодня, несмотря на небольшое расстояние между этими четырьмя зданиями, количество моих шагов увеличилось».

С другой стороны, две делегации Китая и России, которые, по словам высокопоставленного представителя ЕС, играют роль посредника между Ираном и Западом, проводят отдельные встречи с иранской, европейской и американской сторонами. Сионисты также продолжали срыв переговорного процесса вдали от камер журналистов, и, по словам источников они очень боятся возможности договоренности.

Сейчас переговоры достигли критической стадии, и делегации ведут переговоры по ряду ключевых и серьезных вопросов, от которых будет зависеть окончательное соглашение. По словам главного представителя Китая на переговорах Ван Цюаня, в эти дни делегации усердно работают над уменьшением разногласий, и в этом отношении предпринимаются очень хорошие усилия. «Мы действительно находимся на завершающей стадии и находимся лишь в небольшом шаге от окончательного соглашения», — сказал он вчера вечером он ИРНА.

Глава российской делегации Михаил Ульянов, который обычно использует оптимистическую литературу для описания переговорного процесса, также считает, что переговоры близки к завершению. «Мы обсудили текущее состояние переговоров», — написал он вчера в своем Twitter-аккаунте после встречи с делегацией ЕС. Переговоры, по-видимому, находятся на грани пересечения финишной черты.

Но европейские стороны в переговорах играют с проектом текста и устанавливают искусственные сроки. «Мы находимся на завершающей стадии переговоров, и пришло время завершить переговоры в Вене», — написал вчера в Twitter главный британский переговорщик Стефани. Используя аналогичную литературу, Фелипе Эррера назвал эту неделю решающей для переговоров в Вене. «Теперь Иран должен воспользоваться возможностью и принять необходимые политические решения, чтобы спасти Венские соглашения», — сказал он, подтвердив неконструктивную позицию Европы.

Дело в том, что переговоры как никогда близки к окончательному соглашению, но они требуют реализма, отказа от экстравагантности и учета опыта последних четырех лет. «Переговоры находятся на критическом этапе, и мы приближаемся к концу десяти месяцев переговоров», — написал вчера в Твиттере координатор диалога Энрике Мора о последнем статусе переговоров. «Окончательный результат еще не ясен», — сказал он, добавив, что все делегации полностью вовлечены и работа в Кобурге ведется.