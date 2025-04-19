19 апр. 2025 г., 09:59
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Иранская делегация прибыла в Рим для переговоров с США

19 апр. 2025 г., 09:59
??????? ID: 85807436
Иранская делегация прибыла в Рим для переговоров с США

Тегеран, 19 апреля, ИРНА – Министр иностранных дел Исламской Республики Иран и сопровождающая его делегация сегодня ранним утром прибыли в Рим, столицу Италии, для участия в переговорах с США.

Глава МИД Ирана ночью в пятницу, 18 апреля, отправился в Рим для участия во втором раунде непрямых переговоров с США.

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил журналистам в аэропорту Мехрабад, что второй этап переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоится в Риме в субботу. По его словам, иранскую делегацию возглавит министр иностранных дел Аббас Арагчи, а американскую – специальный представитель США по ближневосточным вопросам Стив Уиткофф.

Багаи особо отметил, что данные переговоры, аналогично предыдущему раунду, пройдут в непрямом формате при посредничестве главы оманского МИДа Бадра аль-Бусаиди.

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