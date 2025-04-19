Иранская делегация прибыла в Рим для переговоров с США

Глава МИД Ирана ночью в пятницу, 18 апреля, отправился в Рим для участия во втором раунде непрямых переговоров с США.

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил журналистам в аэропорту Мехрабад, что второй этап переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоится в Риме в субботу. По его словам, иранскую делегацию возглавит министр иностранных дел Аббас Арагчи, а американскую – специальный представитель США по ближневосточным вопросам Стив Уиткофф.

Багаи особо отметил, что данные переговоры, аналогично предыдущему раунду, пройдут в непрямом формате при посредничестве главы оманского МИДа Бадра аль-Бусаиди.