Парламент одобрил вступление Ирана в Азиатско-Тихоокеанский союз по аккредитации (APAC)

На сегодняшнем открытом заседании парламента в среду депутаты в ходе рассмотрения отчета парламентской комиссии по промышленности и горнорудной промышленности о законопроекте о вступлении правительства Исламской Республики Иран в Азиатско-Тихоокеанский союз по сотрудничеству в области аккредитации (APAC) одобрили общие положения и детали этого законопроекта.

В соответствии с единственной статьей этого законопроекта правительству разрешается вступить в Азиатско-Тихоокеанский союз по сотрудничеству в области аккредитации (APAC) в соответствии с прилагаемым уставом и принять меры по выплате соответствующих членских взносов. Определение и изменение исполнительного органа-члена возлагается на правительство.