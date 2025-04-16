16 апр. 2025 г., 12:01
Новости ID: 85805036
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Парламент одобрил вступление Ирана в Азиатско-Тихоокеанский союз по аккредитации (APAC)

16 апр. 2025 г., 12:01
Новости ID: 85805036
Парламент одобрил вступление Ирана в Азиатско-Тихоокеанский союз по аккредитации (APAC)

Тегеран, 16 апреля, ИРНА - Депутаты одобрили законопроект о вступлении правительства Исламской Республики Иран в Азиатско-Тихоокеанский союз по сотрудничеству в области аккредитации (APAC).

На сегодняшнем открытом заседании парламента в среду депутаты в ходе рассмотрения отчета парламентской комиссии по промышленности и горнорудной промышленности о законопроекте о вступлении правительства Исламской Республики Иран в Азиатско-Тихоокеанский союз по сотрудничеству в области аккредитации (APAC) одобрили общие положения и детали этого законопроекта.

В соответствии с единственной статьей этого законопроекта правительству разрешается вступить в Азиатско-Тихоокеанский союз по сотрудничеству в области аккредитации (APAC) в соответствии с прилагаемым уставом и принять меры по выплате соответствующих членских взносов. Определение и изменение исполнительного органа-члена возлагается на правительство.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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