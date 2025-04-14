Иран резко осудил нападение сионистского режима на больницу Аль-Мамадани в Газе

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, указывая на продолжающиеся акты геноцида, совершаемые сионистским режимом в секторе Газа, а также на убийства и пытки невинных палестинцев на Западном берегу, напомнил о прямой ответственности стран, поддерживающих оккупационный режим поставками оружия и финансированием, в частности США, Великобритании и Германии, за совершаемые преступления. Кроме того, он подчеркнул необходимость положить конец безнаказанности израильских должностных лиц, причастных к военным преступлениям.

«Если бы международное сообщество и компетентные международные органы, в особенности Совет Безопасности ООН, Всемирная организация здравоохранения и Международный комитет Красного Креста, предприняли эффективные меры в ответ на преступное нападение сионистского режима 17 октября 2023 года на больницу Аль-Мамадани, сегодня мы не стали бы свидетелями повторения этой трагедии», - отметил он.