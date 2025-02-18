Лидер революции: Глупый план Америки по Газе ни к чему не приведет

Генеральный секретарь палестинского «Исламского джихада» Зиад ан-Нахале и сопровождающая его делегация сегодня днем встретились с верховным лидером исламской революции аятоллой Хаменеи.

На этой встрече аятолла Хаменеи, поздравив с победой сопротивления в Газе, подчеркнул: «Великая работа лидеров и бойцов палестинского сопротивления заключается в единстве и сплоченности, «сопротивлении врагу и продвижении сложного переговорного процесса, а также в терпении и стойкости народа, что возвысило сопротивление в регионе».

Лидер революции назвал победу исламского сопротивления и народа Газы над сионистским и американским врагом очень великой и отметил: «Эта победа создала новый стандарт в борьбе сопротивления».

Аятолла Хаменеи, указав на некоторые глупые американские или другие планы в отношении Газы и Палестины, сказал: «Этим планам не суждено сбыться, и те, кто полтора года назад заявлял, что уничтожит сопротивление в короткие сроки, теперь получают своих пленных от небольших групп бойцов сопротивления и освобождают большое количество палестинских заключенных».

Он назвал способ сопротивления выдавать сионистских пленных изображением величия сопротивления в глазах мира и добавил: «Сейчас мировое общественное мнение на стороне Палестины, и в этих условиях ни один план не будет реализован без согласия сопротивления и народа Газы».

На этой встрече генеральный секретарь палестинского «Исламского джихада» Зиад ан-Нахале, поздравив лидера революции с великой победой сопротивления в Газе, назвал эту победу результатом постоянной поддержки Исламской Республики, а также руководства мученика Сейеда Хасана Насраллы, и сказал: «Палестинское сопротивление в последние полтора года фактически вело войну с Америкой и Западом, и, несмотря на неравный баланс сил, палестинскому сопротивлению удалось добиться больших побед».

Генеральный секретарь палестинского «Исламского джихада» назвал «единство и сплоченность» полевых и политических групп палестинского и ливанского сопротивления одним из факторов, повлиявших на победу Газы, и, представив отчет о последних событиях в Газе и на Западном берегу, а также о ходе переговоров и достигнутом соглашении, подчеркнул: «Мы никогда не забудем путь сопротивления и как солдаты сопротивления продолжим этот путь».