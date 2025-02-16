ХАМАС, продемонстрировав свою мощь при передаче пленных, нанёс серьёзный психологический удар по Израилю

«Палестинский нарратив одержал верх над израильским со времён войны против Газы, и ярким свидетельством этого является то, что спустя год и четыре месяца после зверского нападения сионистского режима на этот регион, вопрос Палестины благодаря Сопротивлению находится в центре мирового внимания», - отметила "Раи аль-Яум" в своей публикации, касающейся субботней церемонии передачи пленных.

«Лучшим оружием для нанесения ударов по врагу является психологическая война, а высшее мастерство заключается в том, чтобы сокрушить врага без прямого столкновения, - добавила газета. - Помимо военного поражения, которое ХАМАС нанёс оккупантам в Газе, на медиа- и пропагандистском фронте, особенно во время церемонии передачи пленных женщин-сионисток, был нанесён сокрушительный удар по оккупантам».

Как пишет издание, проведение данной церемонии и действия, предпринятые Сопротивлением в её ходе, вызвали гнев оккупантов и наглядно продемонстрировали высокую цену, которую они заплатили за соглашение об обмене пленными.

Автор книги «11 дней в Газе» Гади Эзра отметил, что ХАМАС, организуя церемонию передачи израильских пленных, стремился повлиять на мировое сообщество, население Газы и израильтян. «Целью ХАМАС при проведении церемонии передачи израильских пленных было воздействие на мировое сообщество, жителей Газы и израильтян. ХАМАС своим запланированным действием нацелился на три группы: во-первых, на международное общественное мнение, во-вторых, на общественное мнение жителей Газы и в-третьих, на израильское общественное мнение», - сказал он.