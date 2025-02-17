17 февр. 2025 г., 06:46
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The Times of Israel: политика Трампа может привести к краху Израиля

17 февр. 2025 г., 06:46
??????? ID: 85753231
The Times of Israel: политика Трампа может привести к краху Израиля

Тегеран, 17 февраля. ИРНА — По информации издания The Times of Israel, политика президента США Дональда Трампа, вызывает опасения у экспертов и политиков в Израиле. Несмотря на то что премьер-министр Биньямин Нетаньяху и правые экстремисты выразили поддержку новому политическому курсу Трампа, некоторые аналитики предупреждают, что полагание на его инициативы может поставить Израиль на грань краха.

Трамп, чье понимание ситуации в Газе ограничивается лишь новостными репортажами, недавно предложил идею о переселении жителей сектора Газа в другие страны. Это предложение было сделано без предварительной подготовки и согласования с экспертами Госдепартамента и Пентагона, что вызвало широкий резонанс в международных СМИ.

Нетаньяху, как человек, живущий в непосредственной близости от Газы и имеющий глубокие знания о её истории, должен осознать, что принудительное переселение населения Газы является неосуществимой идеей. Исторический опыт показывает, что попытки навязать местным жителям западные ценности силой, как это происходило в Ираке и Афганистане, неизменно приводили к провалу.

Таким образом, эксперты призывают к более взвешенному подходу в решении вопросов, связанных с Газой, подчеркивая необходимость диалога и сотрудничества, а не односторонних действий, которые могут усугубить существующие конфликты.

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