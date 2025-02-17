Трамп, чье понимание ситуации в Газе ограничивается лишь новостными репортажами, недавно предложил идею о переселении жителей сектора Газа в другие страны. Это предложение было сделано без предварительной подготовки и согласования с экспертами Госдепартамента и Пентагона, что вызвало широкий резонанс в международных СМИ.

Нетаньяху, как человек, живущий в непосредственной близости от Газы и имеющий глубокие знания о её истории, должен осознать, что принудительное переселение населения Газы является неосуществимой идеей. Исторический опыт показывает, что попытки навязать местным жителям западные ценности силой, как это происходило в Ираке и Афганистане, неизменно приводили к провалу.

Таким образом, эксперты призывают к более взвешенному подходу в решении вопросов, связанных с Газой, подчеркивая необходимость диалога и сотрудничества, а не односторонних действий, которые могут усугубить существующие конфликты.