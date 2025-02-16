Виктор Надеин-Раевский: позиция Трампа по Палестине и Ирану связана с его семейными обстоятельствами

Предложение Трампа об эвакуации палестинского населения Сектора Газа не является чем-то новым в разного рода попытках покончить с палестинцами. Это фактически отображение политики Израиля по ликвидации арабской Палестины, которая проводится многие десятки лет и началась еще до создания этого государства. Напомню, что, когда после декларации лорда Бальфура началось переселение евреев на территорию Палестины под новые еврейские поселения, земли покупали у арабских феодалов. Но когда перед Второй мировой войной количество переселенцев увеличилось созданные переселенцами боевые террористические организации «Хагана», «Иргун Цвай Леуми» стали просто насильственно сгонять палестинцев и строить еврейские поселения. После создания Израиля в 1948 году изгнание палестинцев, сопровождавшееся разрушение их домов привело к особенно массовым преступным акциям против палестинского народ и число палестинских беженцев достигло 900 тысяч.

После «шестидневной войны» 1967 количество изгнанных достигло миллиона четырехсот тысяч. В дальнейшем палестинских арабов продолжали сгонять из мест и проживания, разрушать их жилища и просто убивать, а на этих территориях строить все новые и новые израильские поселения. В настоящее время палестинские лагеря расположены в Иордании, Ливане, Сирии, а в других арабских странах палестинцы живут в рассеянии. Цель Израиля – прибрать к рукам все земли, якобы принадлежавшие им в древние времена.

Таким образом предложение Трампа, украшенные разговорами о том, что на этой земле нельзя жить это продолжение реализации израильского плана ликвидации палестинского населения или полного изгнания палестинцев с их исторической родины с целью расселения все большего количества евреев на этих землях.

О мотивах появления этого плана пишут многое. Трамп — это сторонник Израиля, но, на мой взгляд в этом просматривается и родственные связи. Любимая дочь Дональда Трампа – Иванка, приняла иудаизм и вышла замуж за Джареда Кушнера. Она играет свою роль в еврейском истэблишменте США. Поэтому и с точки зрения родственных отношений симпатии Трампа вполне объяснимы. Не сомневаюсь, что и на антииранскую позицию Трампа большое влияние оказала его семейная ситуация.

Позиция России по решению палестинского вопроса однозначна. Россия выступает за создание палестинского государства и соблюдение гражданских национальных и имущественных прав арабского народа палестины в соответствие с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 181 (II) от 29 ноября 1947 года о разделе территории подмандатной Британской Палестины на арабское и еврейское государства. Ни СССР, ни Россия не отступали от этой позиции.

Арабские и другие мусульманские страны также придерживаются этой позиции и не удивительно. Аппетиты Израиля беспредельны и если не остановить это агрессивное государство пределы его действий не будут иметь ни границ, ни благоразумия. Для мусульманского мира крайне важно сплочение и решительное противодействие этим устремлениям. К сожалению, пока ни мусульманский мир в целом, ни арабская его часть не проявляют решительности в противодействии планам Израиля, а многие страны продолжают торговлю с Израилем, да еще и поставляют нефть, считая, что война войной, а бизнес бизнесом. Только на пути сплочения исламский мир может противостоять продолжению израильской агрессии.