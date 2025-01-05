Путь генерала Солеймани будет продолжаться до освобождения Благородного Кудса, заявил спикер иранского парламента

«Мученик Солеймани более четырех десятилетий своей жизни с храбростью и искренностью боролся с агрессивными врагами и террористическими группировками. Его благородное присутствие повсюду приносило спокойствие, уверенность и отводило опасность от детей и женщин», - заявил Галибаф на сегодняшнем открытом заседании парламента ИРИ.

«Путь мученика Солеймани, благодаря силе и могуществу Аллаха, будет продолжаться до освобождения Благородного Кудса и избавления от зла сионистского режима», - подчеркнул председатель иранского парламента.

В другой части своей речи спикер парламента Ирана выразил благодарность народу Ирана, и в особенности жителям провинции Керман, за траурные мероприятия, проведенные в годовщину мученической кончины генерала Солеймани у его могилы.