20 дек. 2024 г., 18:53
Новости ID: 85695529
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Аль-Хуси: Израиль хочет, чтобы все страны региона были беззащитны перед его нападениями

20 дек. 2024 г., 18:53
Новости ID: 85695529
Аль-Хуси: Израиль хочет, чтобы все страны региона были беззащитны перед его нападениями

Тегеран, 20 декабря, ИРНА - Лидер йеменского движения "Ансар Аллах" подчеркнул, что сионистский режим хочет, чтобы все страны региона были беззащитны перед его нападениями, указывая на широкомасштабные атаки сионистского режима на территорию Сирии.

Сейед Абдель-Малик аль-Хуси при этом сказал: «Западные страны предоставили сионистскому режиму различные виды оружия и орудий убийства, и этот режим с 440 дней назад при участии США продолжает убивать в Газе и сбрасывает американские бомбы на палестинцев».

Лидер движения "Ансар Аллах" считает, что, Палестинская национальная администрация не только не оказывает никакой поддержки палестинцам, но и совершает большую ошибку, равную предательству.

Аль-Хуси подчеркнул, что сионистский враг, несмотря на достигнутое перемирие с Ливаном и приверженность Бейрута ему, продолжает свою агрессию против этой страны, поскольку этот режим известен непривязанностью к соглашениям.

Аль-Хуси, упомянув о нападениях сионистского режима на Сирию, четко заявил, что оккупанты уничтожили возможности сирийской армии, которые принадлежат всем гражданам этой страны. В то время как сегодня сирийскому народу крайне необходимы эти возможности для противостояния агрессии оккупационного режима.

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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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