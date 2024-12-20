Аль-Хуси: Израиль хочет, чтобы все страны региона были беззащитны перед его нападениями

Сейед Абдель-Малик аль-Хуси при этом сказал: «Западные страны предоставили сионистскому режиму различные виды оружия и орудий убийства, и этот режим с 440 дней назад при участии США продолжает убивать в Газе и сбрасывает американские бомбы на палестинцев».

Лидер движения "Ансар Аллах" считает, что, Палестинская национальная администрация не только не оказывает никакой поддержки палестинцам, но и совершает большую ошибку, равную предательству.

Аль-Хуси подчеркнул, что сионистский враг, несмотря на достигнутое перемирие с Ливаном и приверженность Бейрута ему, продолжает свою агрессию против этой страны, поскольку этот режим известен непривязанностью к соглашениям.

Аль-Хуси, упомянув о нападениях сионистского режима на Сирию, четко заявил, что оккупанты уничтожили возможности сирийской армии, которые принадлежат всем гражданам этой страны. В то время как сегодня сирийскому народу крайне необходимы эти возможности для противостояния агрессии оккупационного режима.