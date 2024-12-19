19 дек. 2024 г., 13:04
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«Ансар Аллах»: нападение на Йемен выявляет лицемерие Запада

19 дек. 2024 г., 13:04
??????? ID: 85694687
«Ансар Аллах»: нападение на Йемен выявляет лицемерие Запада

Тегеран, 19 декабря, ИРНА – Авиаудары США и сионистского режима по гражданским объектам Йемена демонстрируют лицемерную позицию Запада. Об этом заявил сегодня член политбюро «Ансар Аллах» Мухаммед аль-Бахити.

«Бомбардировки гражданской инфраструктуры Йемена США и Израилем разоблачают лицемерие Запада, - отметил аль-Бахити. - Наши военные операции в поддержку Газы будут продолжаться, и до тех пор, пока не прекратятся геноцидные преступления в Газе, мы будем отвечать на эскалацию эскалацией».

Как подчеркнул член политбюро «Ансар Аллах», поддержка Газы будет продолжаться до тех пор, пока не прекратятся геноцидные преступления против палестинского народа и не будет разрешен ввоз продовольствия, медикаментов и топлива в сектор Газа.

В течение прошедшей ночи и утром в четверг США и сионистский режим нанесли авиаудары по различным районам Йемена.

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