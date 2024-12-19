«Ансар Аллах»: нападение на Йемен выявляет лицемерие Запада

«Бомбардировки гражданской инфраструктуры Йемена США и Израилем разоблачают лицемерие Запада, - отметил аль-Бахити. - Наши военные операции в поддержку Газы будут продолжаться, и до тех пор, пока не прекратятся геноцидные преступления в Газе, мы будем отвечать на эскалацию эскалацией».

Как подчеркнул член политбюро «Ансар Аллах», поддержка Газы будет продолжаться до тех пор, пока не прекратятся геноцидные преступления против палестинского народа и не будет разрешен ввоз продовольствия, медикаментов и топлива в сектор Газа.

В течение прошедшей ночи и утром в четверг США и сионистский режим нанесли авиаудары по различным районам Йемена.