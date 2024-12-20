Пезешкиян: Прекращение преступлений израильского режима должно стать главным приоритетом стран региона

Основные части выступления Масъуда Пезешкияна на встрече по обсуждению ситуации в Газе и Ливане, состоявшейся в рамках одиннадцатого саммита глав государств Организации экономического сотрудничества D-8:

- Сегодня мы собрались в условиях, когда регион Западной Азии переживает сложный и нестабильный период.

- Сейчас, когда заканчивается четырнадцатый месяц войны израильского режима против Газы, мы являемся свидетелями совершения целой серии преступлений, являющихся квинтэссенцией всех бедствий и преступлений в истории человечества против палестинского народа.

- Помимо этого, израильский режим в последние месяцы проводит жестокие атаки в Ливане и Сирии.

- Никаких колебаний в борьбе с преступлениями и широкомасштабной агрессией израильского режима быть не должно; необходимо принимать срочные меры в этом направлении, действуя сообща и скоординировано.

- Первый шаг к прекращению этой агрессии – это давление на этот режим для достижения перемирия в Газе и прекращения нападений на Ливан и Сирию; этот вопрос должен стать важнейшим человеческим и моральным приоритетом стран региона и членов организации D-8.

- Немедленный вывод израильских оккупантов из Газы и Западного берега и облегчение доступа гуманитарной помощи в Газу должны входить в число наших первоочередных требований и требований других международных организаций.

- Иран поддерживает любые палестино-палестинские соглашения, которые отвечают интересам палестинского народа.

- Необходимо уважать право палестинского народа на самоопределение и уважать его интеллектуальную и политическую зрелость в определении своего будущего.

- В Ливане, благодаря значительным усилиям, в итоге был подготовлен текст о перемирии, и сопротивление согласилось с ним, но другая сторона нарушает перемирие.

- Необходимо продолжать оказывать всестороннюю поддержку в вопросе оказания давления на израильский режим для выполнения своих обязательств, а также в вопросе восстановления и нормализации жизни населения.