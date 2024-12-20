20 дек. 2024 г., 16:40
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за три резолюции против Израиля

20 дек. 2024 г., 16:40
Новости ID: 85695460
Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за три резолюции против Израиля

Тегеран, 20 декабря, ИРНА - В четверг по местному времени Генеральная Ассамблея ООН приняла три резолюции против Израиля. В одной из них, с подавляющим большинством голосов (137 "за"), поддерживается позиция Международного суда относительно деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), которую Тель-Авив запретил в оккупированных палестинских территориях.

Генеральная Ассамблея ООН также приняла резолюцию с просьбой получить консультативное заключение Международного суда относительно обязательств Израиля в отношении присутствия и деятельности ООН, других международных организаций и третьих стран. Эта резолюция была принята 137 голосами "за" при 12 "против" и 22 воздержавшихся.

Эта резолюция против Израиля, предложенная европейской страной Норвегией в поддержку БАПОР, требует, чтобы Международный суд дал заключение относительно законов, принятых Израилем, которые влияют на деятельность БАПОР.

Это решение 193-членной Генеральной Ассамблеи ООН знаменует собой начало нового юридического наступления на Израиль в Международном суде в Гааге, Нидерланды, в связи с запретом деятельности БАПОР на оккупированных палестинских территориях.

Хотя резолюция Генеральной Ассамблеи ООН и это консультативное заключение формально не являются обязательными, в будущем они могут привести к санкциям и серьезным действиям против Тель-Авива.

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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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