Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за три резолюции против Израиля

Генеральная Ассамблея ООН также приняла резолюцию с просьбой получить консультативное заключение Международного суда относительно обязательств Израиля в отношении присутствия и деятельности ООН, других международных организаций и третьих стран. Эта резолюция была принята 137 голосами "за" при 12 "против" и 22 воздержавшихся.

Эта резолюция против Израиля, предложенная европейской страной Норвегией в поддержку БАПОР, требует, чтобы Международный суд дал заключение относительно законов, принятых Израилем, которые влияют на деятельность БАПОР.

Это решение 193-членной Генеральной Ассамблеи ООН знаменует собой начало нового юридического наступления на Израиль в Международном суде в Гааге, Нидерланды, в связи с запретом деятельности БАПОР на оккупированных палестинских территориях.

Хотя резолюция Генеральной Ассамблеи ООН и это консультативное заключение формально не являются обязательными, в будущем они могут привести к санкциям и серьезным действиям против Тель-Авива.