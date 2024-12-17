Представитель МИД: Страны "Астанинского формата" озабочены сохранением территориальной целостности Сирии

Он отметил, что для стран не является необычным иметь свои собственные нарративы относительно событий. Однако, сказал он, акцент на встречах, будь то в Астане, в Дохе или в обсуждениях стран 5+3, делался на необходимость прекращения конфликтов и содействия диалогу между оппозицией и сирийским правительством для сохранения территориальной целостности страны.

Багаи добавил, что в заявлении, опубликованном по итогам этих встреч, подчеркивается необходимость прекращения конфликтов и диалога между оппозицией и правительством Сирии.

"Эти переговоры направлены на предотвращение распространения терроризма и создания вакуума власти в Сирии, а также на сохранение территориальной целостности этой страны", подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

"Основная забота, которая была общая для всех стран-участниц Астанинского формата и встречи «пять плюс три», заключалась в сохранении территориальной целостности Сирии", отметил он, добавив, что в последние несколько дней территориальная целостность Сирии была серьезно подвергнута нападению со стороны израильского режима.

"Впервые за пятьдесят лет была оккупирована еще одна часть сирийской территории. Этот шаг является явным нарушением резолюции 350 Совета Безопасности в одностороннем порядке. Такие действия подтверждают беспокойства, которые Исламская Республика Иран и другие страны-участники этих встреч высказывали относительно безопасности, стабильности и территориальной целостности Сирии", указал он.

"Эти опасения являются общими для стран региона. Поэтому стремление и забота стран-участниц встречи в Дохе заключались в том, чтобы предотвратить возникновение такой ситуации в Сирии", резюмировал он.