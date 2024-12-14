Президенты Грузии избираются ассамблеей, состоящей из членов парламента и представителей местного самоуправления. Из 225 присутствовавших членов ассамблеи 224 проголосовали за Михаила Кавелашвили, который был единственным.
Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии
14 дек. 2024 г., 23:07
Новости ID: 85690087
Тегеран, 14 декабря, ИРНА - В разгар протестов населения Грузии против решения правительства страны приостановить переговоры о вступлении в Европейский союз, грузинские законодатели сегодня в суббота избрали бывшего футболиста Михаила Кавелашвили новым президентом, сменив на этом посту сторонницу Запада Саломе Зурабишвили.
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