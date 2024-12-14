Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии

Тегеран, 14 декабря, ИРНА - В разгар протестов населения Грузии против решения правительства страны приостановить переговоры о вступлении в Европейский союз, грузинские законодатели сегодня в суббота избрали бывшего футболиста Михаила Кавелашвили новым президентом, сменив на этом посту сторонницу Запада Саломе Зурабишвили.

Президенты Грузии избираются ассамблеей, состоящей из членов парламента и представителей местного самоуправления. Из 225 присутствовавших членов ассамблеи 224 проголосовали за Михаила Кавелашвили, который был единственным.