12 дек. 2024 г., 14:23
??????? ID: 85687970
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2 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Российский парламентарий заявил о решимости развивать отношения с Ираном

12 дек. 2024 г., 14:23
??????? ID: 85687970
Российский парламентарий заявил о решимости развивать отношения с Ираном

Тегеран, 12 декабря, ИРНА - Глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий подчеркнул, что Россия намерена продолжать развитие сотрудничества с Ираном.

Он отметил, что в сложной геополитической ситуации в регионе Москва и Тегеран занимают близкие позиции и будут продолжать сотрудничество в этом контексте.  Слуцкий высказался во время встречи с членами иранской парламентской делегации, прибывшей в Москву на XVII  межпарламентскую ассамблею Организации Договора о коллективной безопасности.

Он выразил надежду на скорейшее подписание всеобъемлющего стратегического соглашения между двумя странами, которое станет основой для дальнейшего развития отношений.  Слуцкий также подтвердил решимость России в завершении совместных проектов с Ираном, включая второй и третий блоки Бушерской АЭС, Сирикскую ТЭС, электрификацию железной дороги  Гармсар-Инчебурун и Северно-Южный транспортный коридор.

Участники встречи также подчеркнули необходимость совместных усилий по созданию межпарламентской ассамблеи стран, находящихся под санкциями.  Слуцкий, упомянув инициативу Ирана по созданию клуба стран, находящихся под санкциями, заявил о готовности российского парламента участвовать в формировании межпарламентской ассамблеи для противодействия несправедливым санкциям Запада.

2 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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