Он отметил, что в сложной геополитической ситуации в регионе Москва и Тегеран занимают близкие позиции и будут продолжать сотрудничество в этом контексте. Слуцкий высказался во время встречи с членами иранской парламентской делегации, прибывшей в Москву на XVII межпарламентскую ассамблею Организации Договора о коллективной безопасности.

Он выразил надежду на скорейшее подписание всеобъемлющего стратегического соглашения между двумя странами, которое станет основой для дальнейшего развития отношений. Слуцкий также подтвердил решимость России в завершении совместных проектов с Ираном, включая второй и третий блоки Бушерской АЭС, Сирикскую ТЭС, электрификацию железной дороги Гармсар-Инчебурун и Северно-Южный транспортный коридор.

Участники встречи также подчеркнули необходимость совместных усилий по созданию межпарламентской ассамблеи стран, находящихся под санкциями. Слуцкий, упомянув инициативу Ирана по созданию клуба стран, находящихся под санкциями, заявил о готовности российского парламента участвовать в формировании межпарламентской ассамблеи для противодействия несправедливым санкциям Запада.